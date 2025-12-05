Guaio Napoli, un obiettivo di calciomercato si infortuna: c’è lesione, si studiano le alternative

L’infortunio di Arthur Atta complica i piani del Napoli in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista dell’Udinese era tra i profili seguiti dalla dirigenza per rinforzare la mediana, già penalizzata da vari stop fisici. Gli esami hanno però evidenziato una lesione che richiederà tempo e cautela, cambiando le prospettive di mercato. Con questo nuovo scenario il Napoli valuta con attenzione Kobbie Mainoo del Manchester United e Lorenzo Pellegrini, in scadenza con la Roma.

L’infortunio di Atta e il comunicato dell’Udinese

“Nella giornata odierna (5 dicembre) Arthur Atta si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra”

Il club friulano ha spiegato che il giocatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo.

“Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”

Lo stop rappresenta un rallentamento anche per il Napoli, che seguiva Atta per rinforzare la mediana. Le condizioni fisiche rendono ora difficile un affondo immediato e obbligano a rivedere le priorità.

Le valutazioni del Napoli: Mainoo e Pellegrini nel mirino

I partenopei intensificano i contatti con il Manchester United per Mainoo, profilo dinamico e considerato ideale per inserimenti e qualità nel breve termine. Rimane viva anche la pista che porta a Lorenzo Pellegrini, in scadenza con la Roma e valutato come opportunità per gennaio.

Il Napoli continua a osservare il mercato con attenzione, consapevole della necessità di un innesto che possa sostenere il reparto e dare stabilità alla squadra. Lo stop di Atta modifica i tempi, ma non l’obiettivo di intervenire con lucidità e coerenza.