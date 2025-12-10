“Una tregua precaria”: l’indiscrezione prima di Benfica-Napoli

Manca sempre meno al via del delicatissimo match di Champions League contro il Benfica. Il Napoli arriva a Lisbona con una sola ed unica espressione: vincere. Infatti, la classifica parla chiaro e, nonostante l’attuale 22° posto voglia dire playoff, la situazione resta su un filo del rasoio sottilissimo. E il rapporto tra Conte e Mourinho di certo non aiuta a mantenere la situazione sotto controllo.

“Guai a chi perde”, sentenza netta sui due tecnici

È una partita da dentro o fuori. I prossimi 90′ minuti diranno praticamente tutto sui percorsi di entrambe le formazioni in Champions League. E a sottolinearlo ci ha pensato proprio l’edizione odierna “la Repubblica”, evidenziando di come entrambi non possono permettersi di perdere.

Il Benfica è sull’orlo dell’eliminazione anticipata, con soli 3 punti raccolti, mentre il Napoli fuori casa in Champions ha solo perso e anche pesantemente, visto il 6-2 di Eindhoven. Dopo oggi, ci saranno comunque altre due giornate da disputare, ma oggi è vietato assolutamente vietare.

Conte vs Mourinho, i precedenti non mancano e non solo in termini di risultati

Si sono beccati in passato e hanno dato quasi sempre dato show. In Champions, in termine prettamente calcistici, si sono affrontati 7 volte, con 4 successi per Conte, un pareggio, e 2 vittorie per Mourinho. Ma è in Premier che in due hanno davvero dato spettacolo. E più nello specifico tra il 2016 e il 2017, con il passato comune al Chelsea.

Nel 2016 in due si sono incrociati in un Chelsea-Manchester United, in cui a far clamore fu il commento di Mourinho su Conte, secondo cui avrebbe esultato un po’ troppo sulla rete del 4-0. Il tecnico salentino ha “risposto” un anno dopo, nel ritiro precampionato, confermando di come i suoi Blues avrebbero fatto di tutto per evitare lo sprofondo causato dalla guida di Mourinho. Insomma i botta e risposta non sono mancati in passato. Oggi, però, sarà il campo a mettere (forse) un punto a questa storia.