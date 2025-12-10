Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“Una tregua precaria”: l’indiscrezione prima di Benfica-Napoli

di
Conte parla in conferenza stampa

Manca sempre meno al via del delicatissimo match di Champions League contro il Benfica. Il Napoli arriva a Lisbona con una sola ed unica espressione: vincere. Infatti, la classifica parla chiaro e, nonostante l’attuale 22° posto voglia dire playoff, la situazione resta su un filo del rasoio sottilissimo. E il rapporto tra Conte e Mourinho di certo non aiuta a mantenere la situazione sotto controllo.

“Guai a chi perde”, sentenza netta sui due tecnici

È una partita da dentro o fuori. I prossimi 90′ minuti diranno praticamente tutto sui percorsi di entrambe le formazioni in Champions League. E a sottolinearlo ci ha pensato proprio l’edizione odierna “la Repubblica”, evidenziando di come entrambi non possono permettersi di perdere.

Il Benfica è sull’orlo dell’eliminazione anticipata, con soli 3 punti raccolti, mentre il Napoli fuori casa in Champions ha solo perso e anche pesantemente, visto il 6-2 di Eindhoven. Dopo oggi, ci saranno comunque altre due giornate da disputare, ma oggi è vietato assolutamente vietare.

Conte e Mourinho si salutano in Premier
Conte e Mourinho si salutano al termine della sfida Chelsea-Manchester United di Premier 2016/2017

Conte vs Mourinho, i precedenti non mancano e non solo in termini di risultati

Si sono beccati in passato e hanno dato quasi sempre dato show. In Champions, in termine prettamente calcistici, si sono affrontati 7 volte, con 4 successi per Conte, un pareggio, e 2 vittorie per Mourinho. Ma è in Premier che in due hanno davvero dato spettacolo. E più nello specifico tra il 2016 e il 2017, con il passato comune al Chelsea.

Nel 2016 in due si sono incrociati in un Chelsea-Manchester United, in cui a far clamore fu il commento di Mourinho su Conte, secondo cui avrebbe esultato un po’ troppo sulla rete del 4-0. Il tecnico salentino ha “risposto” un anno dopo, nel ritiro precampionato, confermando di come i suoi Blues avrebbero fatto di tutto per evitare lo sprofondo causato dalla guida di Mourinho. Insomma i botta e risposta non sono mancati in passato. Oggi, però, sarà il campo a mettere (forse) un punto a questa storia.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie