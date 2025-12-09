“Assenze Napoli? Non fatemi ridere”, Mourinho show in conferenza: il tecnico del Benfica provoca Conte

Tutto pronto per la trasferta europea a Lisbona, dove il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Benfica di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese conosce bene il tecnico azzurro, ma questo per Conte è solo un dettaglio. Il Napoli va in Portogallo per conquistare i tre punti. Gli azzurri stanno vivendo un grande momento e Mourinho lo sa.

Lo ‘Special One’, intervenuto in conferenza stampa, ha detto la sua sulle assenze del Napoli:

“Non parlate delle assenze del Napoli. Una cosa è non avere Lukaku e hai Hojlund e se non hai Hojlund non hai altri. Non mi faccia ridere. Perché se non hai De Bruyne hai McTominay. Non fatemi pensare alle mie assenze se no mi viene da piangere. La panchina del Napoli è lunga, se pensate a chi gioca vi scordate di chi manca.”