“Un errore gigante!”: l’allenatore attacca il club prima di Benfica-Napoli

Per evitare brutte sorprese negli ultimi due turni di Champions League, il Napoli farà di tutto per battere il Benfica questa sera. Una vittoria permetterebbe agli azzurri di salire a quota dieci punti in classifica. A gennaio, poi, le ultime due sfidanti saranno Copenaghen e Chelsea. Questa notte, dunque, è importantissima. Conte spera che i suoi siano al meglio, a partire di McTominay. Sul centrocampista scozzese è arrivato anche il commento di Josè Mourinho.

Retroscena di Mourinho su McTominay: è successo a Manchester

Scott McTominay ha fatto il suo esordio con la prima squadra del Manchester United proprio con Mou in panchina:

“L’unica cosa che Scott mi deve è che io ho lasciato in panchina Pogba per farlo giocare. Sono quello che lo ha fatto esordire, tutto qui, poi tutto il resto è merito suo. Farlo andare via per lo United è stato un gigante errore”.

Questo il commento del tecnico portoghese, intervistato su ‘Prime Video’ a poche ore dalla partita.

Napoli, McTominay è l’uomo in più: lo scozzese è al centro della squadra

McTominay è l’uomo in più del Napoli di Conte. È lui quello che segna gol decisivi quando gli attaccanti non trovano la rete, è lui che gestisce il centrocampo quando mancano Lobotka, Anguissa e De Bruyne. Per questo, quando ha sentito un piccolo fastidio durante Napoli-Juventus, tutti quanti sono rimasti col fiato sospeso. Lo scozzese, però, sta bene. Questa sera partirà dal primo minuto per dimostrarlo.