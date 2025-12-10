Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“Un errore gigante!”: l’allenatore attacca il club prima di Benfica-Napoli

di
Mourinho pazzo di McTominay.

Per evitare brutte sorprese negli ultimi due turni di Champions League, il Napoli farà di tutto per battere il Benfica questa sera. Una vittoria permetterebbe agli azzurri di salire a quota dieci punti in classifica. A gennaio, poi, le ultime due sfidanti saranno Copenaghen e Chelsea. Questa notte, dunque, è importantissima. Conte spera che i suoi siano al meglio, a partire di McTominay. Sul centrocampista scozzese è arrivato anche il commento di Josè Mourinho.

Retroscena di Mourinho su McTominay: è successo a Manchester

Scott McTominay ha fatto il suo esordio con la prima squadra del Manchester United proprio con Mou in panchina:

“L’unica cosa che Scott mi deve è che io ho lasciato in panchina Pogba per farlo giocare. Sono quello che lo ha fatto esordire, tutto qui, poi tutto il resto è merito suo. Farlo andare via per lo United è stato un gigante errore”.

Questo il commento del tecnico portoghese, intervistato su ‘Prime Video’ a poche ore dalla partita.

Mourinho sull'esordio di McTominay.
“Pogba in panchina per far giocare lui”: il retroscena su McTominay.

Napoli, McTominay è l’uomo in più: lo scozzese è al centro della squadra

McTominay è l’uomo in più del Napoli di Conte. È lui quello che segna gol decisivi quando gli attaccanti non trovano la rete, è lui che gestisce il centrocampo quando mancano Lobotka, Anguissa e De Bruyne. Per questo, quando ha sentito un piccolo fastidio durante Napoli-Juventus, tutti quanti sono rimasti col fiato sospeso. Lo scozzese, però, sta bene. Questa sera partirà dal primo minuto per dimostrarlo.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie