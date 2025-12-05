Il Napoli e un’emergenza senza fine: la rivelazione sugli infortuni è inquietante

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e la Juventus, in programma per domenica sera alle ore 20:45. Allo stadio Diego Armando Maradona, c’è grande attesa per il ritorno di Luciano Spalletti ma, più in generale, anche per una sfida che potrebbe dire molto sulla zona di vertice della classifica di Serie A.

Antonio Conte ci arriva con il centrocampo decimato: quello di Stanislav Lobotka è l’ennesimo stop in mezzo al campo che complica, e non di poco, la situazione dalle parti di Castel Volturno. L’edizione odierna di Tuttosport analizza i dati legati agli infortuni e la questione sembra, effettivamente, preoccupante.

News SSC Napoli: i numeri dell’emergenza infortuni

La sfortuna si è accanita su Castel Volturno, considerati i numerosi infortuni che stanno infliggendo il Napoli in queste settimane, con il centrocampo che è particolarmente colpito sotto questo punto di vista.

Di seguito, quanto scritto da Tuttosport a tal riguardo: