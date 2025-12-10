Napoli, guarda chi si rivede: il beniamino dei tifosi sarà presente con il Benfica

Questa sera si disputerà Benfica-Napoli, gara molto importante per il percorso europeo degli azzurri di Conte. Non è la prima volta che le due compagini si affrontano in UCL: l’ultima fu nel 2016, epoca del grande Napoli di Sarri. Tra i giocatori di quella rosa vi era anche José Maria Callejon, giocatore iconico della storia partenopea. Il caso vuole che lo spagnolo si ricongiunga alla sua ex squadra: stasera sarà presente al Da Luz come commentatore televisivo.

Callejon presente a Benfica-Napoli: sarà commentatore televisivo

In occasione di Benfica-Napoli i tifosi partenopei presenti in trasferta e sintonizzati su Prime Video avranno la possibilità di ricongiungersi con uno dei loro idoli degli anni passati. Infatti, l’emittente televisiva stasera avrà l’onore di ospitare José Callejon, icona spagnola del Napoli dello scorso decennio.

In qualità di opinionista, il Cavaliere oscuro tornerà all’Estadio Da Luz, dove ha affrontato proprio il Benfica con la maglia azzurra il 6 dicembre 2016. Partita in cui, tra l’altro, ha lasciato il segno al 60′, realizzando la rete dello 0-1 per gli uomini allenati da Maurizio Sarri.