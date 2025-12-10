Benfica-Napoli, le probabili formazioni: Conte cambia rispetto alla Juventus?

Questa sera il Napoli affronterà in trasferta europea di Champions League il Benfica, guidato da José Mourinho. Si tratta di una partita cruciale per entrambe le squadre per il prosieguo del percorso europeo. Ebbene, mister Conte pare disposto a schierare nuovamente la miglior formazione possibile per uscire vittoriosi dal Da Luz di Lisbona: stessi interpreti di Napoli-Juve, no turnover e spazio alle garanzie. D’altronde, squadra che vince non si cambia.

La probabile formazione per Benfica-Napoli: tutti confermati

Questa sera si disputerà un match molto delicato per il destino del cammino europeo. Benfica-Napoli è una partita da must to win, da vincere per rimanere accodati al bloccone qualificazione. D’altronde, 7 punti sono ancora pochi. Per questo, mister Conte vuole schierare il miglior XI possibile, come confermato dalla Gazzetta dello Sport: si prosegue sulla linea dei fedelissimi, con pochissimi cambiamenti in vista della gara contro Mourinho e i suoi. Qui la probabile formazione:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.

Zero cambi e zero recuperi: per Benfica-Napoli non cambia nulla

La scelta di Conte di confermare in blocco il Napoli visto contro la Juventus è un vero e proprio segnale di continuità: qualsiasi ballottaggio che vedeva il ritorno da titolare di giocatori come Politano, Juan Jesus, Spinazzola, Lucca o Vergara non ha trovato terreno fertile, con la scelta dell’allenatore salentino di mettere subito sul rettangolo verde il meglio a disposizione. Di certo i sopraccitati daranno una mano a gara in corso, dato che nessuno degli infortunati ha recuperato né è partito con la squadra: testa alla gara di domenica e poi alla Supercoppa.