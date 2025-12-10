Home ->

“Napoli fuori dai giochi”: brutte notizie prima del Benfica

Benfica-Napoli Primavera in Youth League

Una sfida che già alla vigilia si sapeva sarebbe stata complicata per gli azzurri, che hanno tentato di rimanere il più possibile nella sfida. Ma l’impresa non è riuscita nonostante l’ottimo momento in cui si ritrovano i ragazzi di mister Rocco, con una sconfitta che mancava in Youth League dal 18 settembre contro il Manchester City. E contro il Benfica, è arrivato un pesante 3-0, che condanna definitivamente il Napoli Primavera.

Il Benfica supera il Napoli: azzurrini fuori dalla competizione

Brucia ancora di più, visto quanto fatto pochi giorni fa all’Arena “G.Piccolo” di Cercola, con un sonoro 3-1 rifilato alla capolista Fiorentina in Primavera 1. In Youth League, però, la musica è ben diversa e purtroppo a farne le spesa sono stati proprio gli azzurrini, che a Lisbona perdono 3-0.

Souza, Oliveria e Soares mandano in estasi il Benfica e sprofondano il Napoli. Il 25° posto (in attesa della Juventus impegnata contro il Pafos), con 6 punti raccolti, non garantisce il passaggio ai playoff. Bisognava infatti rientrare nei primi 22 per la qualificazione. Un peccato visto comunque il buon percorso fatto in Youth League (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), considerando l’inizio di stagione poco brillante del Napoli di Rocco.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
