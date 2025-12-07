Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

PRIMAVERA LIVE – Napoli-Fiorentina 1-0 (1′ De Chiara): VANTAGGIO NAPOLI GRAZIE A CAPITAN DE CHIARA

Primavera Napoli-Fiorentina

25′- Fiorentina ancora pericolosa; incursione di Montenegro in area, il suo tiro è forte, ma un attento Spinelli blocca.

21′- Ancora Napoli in zona offensiva; tentativo di cross di Colella, che trova sul secondo palo Raggioli; il 9 azzurrino tenta il colpo di testa, ma la sua conclusione termina alta.

14′- Vicino al pareggio la Fiorentina; Bertolini prova il cross che arriva a Deli, il suo tiro è forte, ma Spinelli è miracoloso ed evita il peggio.

12′- Pericolosissimo ancora il Napoli: Camelio vince il contrasto con il difensore e s’invola verso il portiere Viola; il suo tiro ravvicinato finisce però di poco alto.

5′- La Fiorentina prova subito a reagire, ma Gambardella è attento e chiude in calcio d’angolo. Niente di pericoloso dal corner successivo.

1′- VANTAGGIO NAPOLI. Partenza super per i ragazzini di mister Rocco. Primo gol stagionale per Capitan De Chiara, che s’inserisce in area di rigore e con un destro in diagonale batte il portiere ospite. 1-0 per gli azzurrini

1′- Inizia il match.

Tra poco, all’Arena “G.Piccolo” di Cercola, in campo gli azzurrini in cerca di continuità dopo il successo di misura sul campo del Parma e la vittoria convincente di Coppa Italia contro il Cesena. Di fronte una Fiorentina prima in classifica, che non trova, però, il successo da tre giornate. Intanto ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Garofalo, Gambardella, Caucci; Colella, De Chiara, Cimmaruta, Smeraldi; Camelio, Lo Scalzo; Raggioli

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnoni, Evangelista; Conti, Montenegro; Bertolini, Deli, Mazzeo; Braschi

 

 

