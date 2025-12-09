Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, l’esterno arriva dalla Serie A: è stato osservato da vicino nella 14^ giornata

Durante Udinese-Genoa un osservatore azzurro era in tribuna al Bluenergy Stadium per visionare dal vivo Brooke Norton-Cuffy, il terzino destro classe 2004 del Genoa. Il DS Manna continua a monitorare il giovane di prospettiva per il reparto difensivo, in vista soprattutto della prossima estate.

Brooke Norton-Cuffy, il profilo che piace a Manna e Conte

Brooke Norton-Cuffy, 20 anni compiuti a gennaio, si è messo in luce da inizio stagione con la maglia rossoblù. Il Napoli lo segue da mesi, e ieri un osservatore azzurro l’ha valutato dal vivo, come riportato da Nicolò Schira su X:

“Uno scout del Napoli è stato ieri al BluEnergy Stadium per assistere alla partita tra Udinese e Genoa per monitorare il terzino destro Brooke Norton Cuffy (classe 2004)”.

Norton-Cuffy – Napoli, mercato invernale o estivo?

Con Di Lorenzo titolare inamovibile e Mazzocchi che non ha convinto del tutto, gli azzurri cercano un’alternativa giovane e di prospettiva per la corsia destra. Al momento, però, sembra difficile un’operazione già nella sessione di gennaio: se il ragazzo continuerà a giocare con questa titolarità, l’assalto decisivo avverrà in estate.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
