Napoli, l’esterno arriva dalla Serie A: è stato osservato da vicino nella 14^ giornata

Durante Udinese-Genoa un osservatore azzurro era in tribuna al Bluenergy Stadium per visionare dal vivo Brooke Norton-Cuffy, il terzino destro classe 2004 del Genoa. Il DS Manna continua a monitorare il giovane di prospettiva per il reparto difensivo, in vista soprattutto della prossima estate.

Brooke Norton-Cuffy, il profilo che piace a Manna e Conte

Brooke Norton-Cuffy, 20 anni compiuti a gennaio, si è messo in luce da inizio stagione con la maglia rossoblù. Il Napoli lo segue da mesi, e ieri un osservatore azzurro l’ha valutato dal vivo, come riportato da Nicolò Schira su X:

“Uno scout del Napoli è stato ieri al BluEnergy Stadium per assistere alla partita tra Udinese e Genoa per monitorare il terzino destro Brooke Norton Cuffy (classe 2004)”.

Norton-Cuffy – Napoli, mercato invernale o estivo?

Con Di Lorenzo titolare inamovibile e Mazzocchi che non ha convinto del tutto, gli azzurri cercano un’alternativa giovane e di prospettiva per la corsia destra. Al momento, però, sembra difficile un’operazione già nella sessione di gennaio: se il ragazzo continuerà a giocare con questa titolarità, l’assalto decisivo avverrà in estate.