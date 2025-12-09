Home ->

Napoli, ultim’ora sull’azzurro alla vigilia del Benfica: può tornare tra i convocati!

di
Gli azzurri salutano la Curva dopo il successo in Champions League 2025/2026 contro lo Sporting Lisbona

Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Napoli fermo da settimane per un problema muscolare, è pronto a rientrare. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo ha smaltito del tutto l’infortunio e potrebbe già essere tra i convocati per la trasferta di Champions League contro il Benfica di domani sera.

Gutierrez convocato per il Benfica? L’ok dopo l’ultimo controllo

Miguel ha saltato le ultime quattro partite ufficiali, ma il recupero, a quanto pare è stato più rapido del previsto. Nelle ultime uscite è toccato a Olivera coprire la corsia sinistra, con l’uruguaiano che ha risposto presente. Ma il ritorno di Gutierrez alzerebbe il livello e regalerebbe a Conte alternative tattiche preziose in vista della sfida col Benfica.

Gutierrez in azione
Le ultime sulle condizioni di Gutierrez – ANSA – SpazioNapoli

Laura Bisogno

