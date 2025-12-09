Lukaku, tutto pronto per il rientro! La data ora è confermata

Arrivano, finalmente, ottime notizie in casa Napoli. In quest’inizio di stagione, la situazione infortuni non ha certo sorriso alla squadra azzurra allenata da Antonio Conte, a partire dallo scorso agosto dall’infortunio di Romelu Lukaku: l’attaccante belga è pronto a rientrare, nel mirino la Supercoppa italiana.

L’infortunio subito lo scorso 14 agosto nell’ultima amichevole pre-season contro l’Olympiakos sembra ormai alle spalle. Romelu Lukaku scalpita per il suo ritorno in campo, e Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte: fissato il rientro del centravanti belga.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Big Rom sta lavorando duramente, e verosimilmente partirà con i compagni per la Supercoppa prevista in Arabia il prossimo 18 dicembre. Un’arma in più, quindi, per l’allenatore salentino in vista del primo trofeo stagionale.

Il Corriere del Mezzogiorno, ha riportato le condizioni della punta azzurra e la sua gestione in vista della Supercoppa italiana:

” Antonio Conte dovrà gestire l’energie di Hojlund fino al rientro di Lukaku, in programma per la Supercoppa. Il belga lavora per ritrovare ritmo, recuperare dopo quattro mesi di sto la forma migliore. In Arabaia ci sarà, partirà con i compagni e proverà a dare il suo contributo. Giovedì 18 la semifinale contro i Milan, il 22 l’eventuale finale contro la vincente di Inter-Bologna”.