Lucca via dal Napoli? Sky Sport lancia la notizia, saluta Conte ma resta in Serie A

In casa Napoli arriva una notizia che avrebbe del clamoroso. A pochi mesi dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio, Lorenzo Lucca potrebbe già lasciare la squadra guidata da Antonio Conte ma rimanendo in Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini sarebbero interessate al centravanti ex Udinese.

Mercato Napoli, Lucca in partenza?

L’avvio di Lorenzo Lucca in maglia azzurra non è stato certamente tra i migliori, ma si sa il passaggio da una squadra di media classifica ad una che lotta per il titolo non è sempre scontato, anzi nasconde diverse insidie. L’attaccante italiano, fin qui, non ha risposto nel migliore dei modi quando è stato chiamato in causa dall’ex commissario tecnico della Nazionale.

Come riportato da Sky Sport, nel prossimo calciomercato invernale di gennaio, il Milan e la Roma potrebbero farci più di qualche pensierino. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una nuova prima punta, e Lorenzo Lucca potrebbe far gola ai due club di Serie A.

Napoli, situazione Lucca:può davvero lasciare a gennaio?

L’uscita di Lorenzo Lucca già nel prossimo mercato di gennaio, a soli sei mesi dal suo arrivo in quel di Napoli, sembra molto difficile. Il cartellino, al momento, è ancora di proprietà dell’Udinese, e per venderlo gli azzurri dovrebbero riscattarlo con qualche mese di anticipo, da giugno a gennaio.

Sembra molto difficile che il club guidato da Aurelio De Laurentiis, riscatti il giocatore italiano per rivenderlo ad una cifra inferiore. L’affare è complicato, ma le vie del mercato sono infinite, e una clamorosa offerta a rialzo da parte di Milan o Roma potrebbe far vacillare il Napoli.