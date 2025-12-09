Home ->

Copertina Calcio Napoli

Lucca via dal Napoli? Sky Sport lancia la notizia, saluta Conte ma resta in Serie A

di
Lorenzo Lucca e Antonio Conte in campo nella gara di Champions League

In casa Napoli arriva una notizia che avrebbe del clamoroso. A pochi mesi dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio, Lorenzo Lucca potrebbe già lasciare la squadra guidata da Antonio Conte ma rimanendo in Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini sarebbero interessate al centravanti ex Udinese.

Mercato Napoli, Lucca in partenza?

L’avvio di Lorenzo Lucca in maglia azzurra non è stato certamente tra i migliori, ma si sa il passaggio da una squadra di media classifica ad una che lotta per il titolo non è sempre scontato, anzi nasconde diverse insidie. L’attaccante italiano, fin qui, non ha risposto nel migliore dei modi quando è stato chiamato in causa dall’ex commissario tecnico della Nazionale.

Come riportato da Sky Sport, nel prossimo calciomercato invernale di gennaio, il Milan e la Roma potrebbero farci più di qualche pensierino. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una nuova prima punta, e Lorenzo Lucca potrebbe far gola ai due club di Serie A.

Lorenzo Lucca nella gara di Coppa Italia 2025
Lucca contro il Cagliari

Napoli, situazione Lucca:può davvero lasciare a gennaio?

L’uscita di Lorenzo Lucca già nel prossimo mercato di gennaio, a soli sei mesi dal suo arrivo in quel di Napoli, sembra molto difficile. Il cartellino, al momento, è ancora di proprietà dell’Udinese, e per venderlo gli azzurri dovrebbero riscattarlo con qualche mese di anticipo, da giugno a gennaio.

Sembra molto difficile che il club guidato da Aurelio De Laurentiis, riscatti il giocatore italiano per rivenderlo ad una cifra inferiore. L’affare è complicato, ma le vie del mercato sono infinite, e una clamorosa offerta a rialzo da parte di Milan o Roma potrebbe far vacillare il Napoli.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie