LIVE- Conte in conferenza stampa prima di Benfica – Napoli

Gentili amici di Spazionapoli.it, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte in vista della gara contro il Benfica di domani sera. Gli azzurri sono chiamati ad una partita fondamentale per il proseguo del loro cammino in Champions League in quella che è l’ultima gara dell’anno nella competizione.

Di seguito le sue parole:

Mourinho? Stiamo parlando di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla chiaro. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarci, non penso che debba spiegare io chi è lui.

Nella testa della squadra non ci deve essere qualcosa di diverso rispetto alla viglia delle altre partite. Per noi ogni partita è importante, sicuramente ci sarà la massima concentrazione e voglia. C’è da recuperare un po’ di energie, non c’è stato tantissimo tempo per preparare la partita. Sappiamo di affrontare un’ottima squadra, che viene da un’ottima prestazione. Sappiamo anche che è uno stadio molto caldo. Al tempo stesso veniamo con la mente sgombra di cattivi pensieri, è una partita di calcio. Noi sappiamo che è importante per noi, cerchiamo di dare sempre il massimo senza avere recriminazioni. Diamo tutto e poi vediamo alla fine quale sarà il risultato e la classifica.

Provocazioni di Mourinho? Non c’è problema, penso ci siano delle cose oggettive. Va bene così, è una partita fra il Napoli e il Benfica. Sicuramente c’è da parte loro la necessità di vincere a tutti i costi, anche noi abbiamo bisogno di fare punti. Mi auguro sia una bella partita e che vinca il migliore.

Veniamo a giocare con coraggio, con la voglia di fare quello per cui lavoriamo ogni giorno. L’obiettivo è sempre quello di fare una bella partita, da Napoli. Quello che dico sempre è che noi dobbiamo cercare di recuperare energie, domenica è stata una partita bella intensa a livello di energie fisiche e nervose. C’è ancora un giorno, ma ci siamo preparati per affrontarla al meglio.

Spirito diverso? Penso che in un momento di difficoltà oggettivo, avendo quasi una tegola a settimana, penso che sia cresciuto il senso di responsabilità da parte di tutti. Tanti calciatori che sono arrivati hanno iniziato a capire determinate dinamiche e a giocare di più, il fatto di giocare poco non aveva favorito questa integrazione. Penso ci sia stato un miglioramento sotto questi punti di vista. La crescita in questo momento di difficoltà è stata di grande responsabilità e non era scritto da nessuna parte. Nella difficoltà si sono responsabilizzati ancora di più, c’è compattezza, energia e unione. La situazione oggettiva è veramente difficile e questi risultati dimostrano una crescita importante.