Benfica-Napoli, Barreiro avvisa la squadra di Conte: messaggio perentorio in conferenza

Barreiro in conferenza prima di Benfica-Napoli.

Il Napoli affronta un Benfica in grande difficoltà per quanto riguarda la classifica in Champions League. Tuttavia, dall’arrivo di Mourinho, i portoghesi hanno perso solo in campo europeo. La squadra è in forma e vuole vincere per sperare ancora nei playoff. L’annuncio di Barreiro in conferenza stampa è un chiaro segnale.

Benfica, Barreiro suona la carica: “Dobbiamo vincere”

Intervenuto in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli, Leandro Barreiro ha avvisato gli uomini di Antonio Conte:

“Dobbiamo vincere la partita di domani. Semplice. Per il resto vedremo più tardi. Abbiamo bisogno della vittoria. Per quanto riguarda i nostri tifosi a casa, la cosa più importante è che sentano che stiamo dando tutto per il club dall’inizio alla fine. Certo, dobbiamo giocare bene. Con queste due cose, sentiamo che lo stadio ci sostiene. Domani daremo tutto per ottenere quella vittoria.”

Il Benfica ha collezionato solo tre punti in cinque partite di Champions League, per questo il trequartista lussemburghese ha spronato la sua squadra.

