Allarme McTominay? Quale è la situazione in vista della Champions: scelta fatta

Il Napoli ha battuto per 2-1 la Juventus, facendo impazzire di gioia i suoi tifosi. L’unico neo di una gara praticamente perfetta sta nelle condizioni non perfette di Scott McTominay, che ha ha accusato dei problemi fisici nel corso della prima frazione, senza abbandondare il campo anche a causa della quasi totale assenza di alternative nella metà campo.

Allarme rientrato per McTominay

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, le sue condizioni non dovrebbero preoccupare. Lo scozzese, avendo finito regolarmente il match, ha infatti fatto rientrare ogni allarme. Le sue condizioni rimangono da verificare per avere una sicurezza assoluta in ottica della gara di mercoledì contro il Benfica, ma al momento restano molto più alte le chances di titolarità.

