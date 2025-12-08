Futuro Conte, De Laurentiis ha già deciso: il retroscena dopo la vittoria contro la Juve

Il Napoli ha batutto per 2-1 la Juventus, ottenendo un successo fondamentale in una gara estremamente sentita dal pubblico partenopeo. A fine gara, il presidente De Laurentiis ha espresso la sua gioia per il successo con un tweet stupendo di omaggio per il lavoro della squadra e dell’allenatore Antonio Conte. L’edizione odierna de “Il Mattino” non ha dubbi: le sue parole sono un indizio sul futuro dell’allenatore.
De Laurentiis terrebbe Conte a vita: il retroscena
Secondo il quotidiano, quelle parole del presidente (che ha definito Conte come “Condottiero“) segnalano la volontà del patron di tenere l’allenatore sulla panchina azzurra quanto più a lungo possibile:
“Quella C maiuscola non è un caso: De Laurentiis intende proprio rendere omaggio al signor Conte. Fosse per il patron, lo fermerebbe a vita a Napoli. Ci proverà, ma non adesso, è presto”.
Insomma, De Laurentiis intende consolidare questo sodalizio vincente con l’allenatore che gli ha portato il secondo Scudetto della sua presidenza, segno di un rapporto più solido che mai e di una fiducia pressocché illimitata nei confronti del proprio tecnico.