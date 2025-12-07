Home ->

Il Napoli batte la Juve, post splendido di De Laurentiis su X: avete visto?

Aurelio De Laurentiis: messaggio social dopo Napoli - Juve

Il Napoli vince e convince contro la Juve, grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund e a una prestazione che ha consentito agli uomini di Antonio Conte di portare a casa tre punti molto importante.

Poco dopo il fischio finale, in casa azzurra è scoppiato l’entusiasmo, in primis quello del presidente Aurelio De Laurentiis, che sul suo profilo X ha avuto parole al miele per i tifosi, per la squadra e per l’allenatore Antonio Conte.

News Napoli calcio, il commento di De Laurentiis dopo la vittoria contro la Juve

Grande serata per il Napoli, che si gode la vittoria contro la Juventus e lancia un messaggio importante a tutto il campionato di Serie A.

Di seguito, le parole scritte dal presidente Aurelio De Laurentiis sul suo profilo X:

“Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!!”

