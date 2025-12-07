Il Napoli continua a muoversi sul mercato con decisione, spinto dal lavoro di Giovanni Manna e dalle richieste tecniche di Antonio Conte. La sessione invernale offre diverse opportunità e il club valuta profili capaci di incidere subito ma anche di crescere nel tempo. L’attenzione resta sul centrocampo dopo gli infortuni di De Bruyne e Anguissa, ma la dirigenza guarda con interesse anche al reparto offensivo. Tra i nomi seguiti c’è quello di Eguinaldo de Sousa Lemos, attaccante dello Shakhtar Donetsk inserito nella lista degli osservati speciali.

Perché Eguinaldo interessa al Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, su indicazione della società e del tecnico, ha messo Eguinaldo tra i potenziali rinforzi per i prossimi mesi. Il brasiliano, classe 2004, è un esterno di piede destro che può giocare anche come falso nove o punta centrale. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

La trattativa non è semplice. Anche l’Atlético Madrid segue da vicino il brasiliano. Eguinaldo ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e il suo nome era già stato accostato alla Serie A la scorsa estate, quando aveva attirato l’interesse di Roma e Bologna. Il Napoli studia la situazione con attenzione, consapevole che un possibile investimento sul 2004 brasiliano potrebbe rappresentare un’opportunità utile sia nel presente sia nel futuro.