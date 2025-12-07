Kevin De Bruyne ne avrà ancora per molto a causa del suo brutto infortunio muscolare e questo spinge il Napoli ad affrettare i tempi per regalare un sostituto all’altezza in vista del mercato di gennaio. Tra i tanti profili sondati ci sarebbe anche quello di un baby fenomeno del calcio greco: Christos Mouzakitis dell’Olympiacos. Il centrocampista classe 2006 piace a mezza Europa, ma il Napoli sembra pronto a giocarsi le proprie carte per sbaragliare la concorrenza.

Il Napoli ci prova per Christos Mouzakitis: quanta concorrenza

Il Napoli sta valutando con decisione il profilo di Christos Mouzakitis, uno dei giovani più promettenti del calcio greco. Il centrocampista mancino, cresciuto nell’Olympiacos, si è ritagliato spazio con costanza e attitudine, facendo vedere fin da subito personalità e un bagaglio tecnico già molto maturo per la sua età. In questa stagione ha messo insieme 17 presenze e 2 assist.

La sua duttilità tattica gli consente di muoversi con naturalezza sia tra le linee, da trequartista, sia qualche metro più indietro, quando serve equilibrio nella zona di mezzo. Il talento del 2006 è seguito da club come Real Madrid, Manchester United, che ne monitora crescita e potenziale. Secondo TuttomercatoWeb, Mouzakitis è osservato con attenzione anche in Premier League: Brighton, Arsenal, Aston Villa e Wolverhampton hanno iniziato a puntare gli occhi su di lui.

L’Olympiakos mette le cose in chiaro: il costo del cartellino

Conscio delle diverse squadre sul giocatore, l’Olympiakos ha già stabilito una valutazione di circa 45 milioni di euro. Una cifra considerevole, ma ritenuta dai greci coerente con l’evoluzione del giovane talento greco. Non a caso, le sue prestazioni lo hanno reso uno dei profili più discussi del panorama europeo.

Negli ultimi mesi Mouzakitis è entrato con continuità nelle rotazioni della squadra, incrementando il suo valore di mercato. Oltre al Napoli, il centrocampista greco piace anche a Borussia Dortmund, Milan, Juventus, Porto, Villarreal e Atlético Madrid seguono da tempo la sua evoluzione. La concorrenza è ampia, ma non scoraggia il Napoli, deciso a recitare un ruolo da protagonista nella corsa per Mouzakitis.