Udinese-Napoli, la scelta sulla trasferta è stata presa: arriva l’ufficialità

A Udine, il 14 dicembre, il Napoli sfiderà l’Udinese senza il calore dei suoi tifosi campani nel settore ospiti del Bluenergy Stadium. La mossa arriva dal Prefetto friulano, che ha imposto un divieto totale ai residenti in Campania, dopo il caos post-partita del maggio 2023, quando gli azzurri strapparono lo Scudetto proprio lì.

Udinese-Napoli, ennesima trasferta vietata ai tifosi campani

Il 4 maggio 2023, il Napoli guidato da Spalletti vince il tricolore dopo 33 anni, proprio contro l’Udinese. Da lì, l’inizio di una favola, ma anche di una brutta pagina: rissa tra i tifosi, feriti, denunce e un’inchiesta che ha lasciato strascichi. Oggi, due anni dopo, le autorità scelgono ancora la linea dura per evitare problemi: la trasferta sarà infatti vietata ai tifosi residenti in Campania.

Brutte notizie, dunque, per i tifosi: è solo l’ultima di tante, forse troppe, trasferte vietate. Ma la speranza è che, visto l’eccellente stato di forma degli azzurri di Conte, anche senza una gran fetta di tifosi si riuscirà a portare a casa una vittoria.