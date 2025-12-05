Napoli – Juventus, altra notizia splendida per i tifosi: tributo speciale in occasione della partita

L’attesa per Napoli-Juventus non riguarda solo la partita. Il Maradona ospiterà il debutto di “Napoli millenaria”, nuova versione di Napul’è creata dalla Fondazione Pino Daniele per celebrare i 2500 anni della città. L’omaggio rinnova il legame tra il cantautore e la SSC Napoli, già protagonista nel 2024 con la diffusione dell’inedito “Again”.
Il debutto di “Napoli millenaria” al Maradona
“Mancano poche ore al fischio d’inizio di Napoli-Juventus… Prima della partita ci sarà il debutto assoluto di Napoli millenaria”
La società ha scelto di dedicare il prepartita a Pino Daniele con un tributo che unisce musica e identità cittadina. La nuova versione fungerà da sigla ufficiale delle celebrazioni per i 2500 anni di Napoli. Il brano verrà proiettato sul maxischermo dello stadio in anteprima assoluta, iniziativa curata dalla Fondazione Pino Daniele.
Un legame che continua: dalla Roma del 2024 al presente
“Non è la prima volta che il legame tra il cantautore e la SSC Napoli si rinnova… a novembre 2024, contro la Roma, risuonò Again”
La scelta di riproporre un omaggio proprio in una sfida come quella con la Juventus rafforza un legame che va oltre lo sport. Il Maradona si conferma luogo dove la memoria culturale della città incontra la passione calcistica, con la musica di Pino Daniele che accompagnerà ancora una volta il pubblico e la squadra.