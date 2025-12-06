Notizia straordinaria per il Napoli prima della Juve: c’è anche il comunicato UFFICIALE!

L’anno 2025 del Napoli è certamente ai limiti della perfezione. Il binomio tra i partenopei e Antonio Conte è stato un autentico successo, con il tecnico che ha riportato gli azzurri sul tetto d’Italia dopo il terzo scudetto targato Spalletti, che domani sarà ospite al Maradona con la sua Juve. Adesso, il Napoli è ancora tra le squadre di vertice del campionato, e per questo La Gazzetta dello Sport ha deciso di premiare la squadra di Antonio Conte.

Gazzetta Awards, Napoli squadra dell’anno 2025

In concomitanza con i ‘Gazzetta Awards‘, consueti premi di fine anno targato ‘La Gazzetta dello Sport’, il celebre quotidiano italiano ha voluto onorare e premiare il Napoli come squadra dell’anno. Il club partenopeo ha vinto lo Scudetto nella stagione 2024/2025, iniziando da dove aveva terminato in quella 2025/2026, con la lotta al vertice che attualmente imperversa e tra cui ci sono anche gli Azzurri.

Per questi risultati, i partenopei hanno vinto tale premio che celebra la squadra che più di tutte le altre ha fatto bene in questo anno 2025 che si appresta a terminare.

Gazzetta celebra il Napoli: “2025 da ricordare”

La Gazzetta dello Sport, nell’annunciare il vincitore del premio squadra dell’anno, spiega i motivi della vittoria del Napoli, onorando gli Azzurri.