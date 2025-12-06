Home ->

Assurdo in Inter – Como, usano Napoli per insultare i tifosi avversari: scena surreale!

di
Spesso, nel mondo del calcio si confonde il puro e sano sfottò con un qualcosa di ben più grave, che va a toccare le corde della discriminazione territoriale. Lo sanno bene i napoletani che, spesso, sono destinatari di cori e gesti inaccettabili: è il caso anche del match tra Inter e Como, durante il quale Napoli e i napoletani sono stati “usati” per insultare la tifoseria avversaria.

Serie A, i tifosi dell’Inter contro i sostenitori lariani: “Quella Curva sembra Napoli”

Nel corso di uno dei tre anticipi del sabato di Serie A, Inter – Como, alcuni cori da parte dei tifosi nerazzurri si sono levati nei confronti dei sostenitori lariani.

Tifosi Inter contro quelli del Como: i cori tirano in ballo anche Napoli – ANSA – spazionapoli.it

“Quella Curva lì, quella Curva lì sembra Napoli”.

Questo è quanto scandito da una parte di San Siro: l’ennesimo gesto da condannare e assolutamente surreale, soprattutto dal momento in cui non è il Napoli a essere in campo.

Francesco Fildi

