Napoli, retroscena clamoroso su Di Lorenzo: “Un vero bluff”

Il calciomercato a volte regala colpi di scena che hanno del clamoroso, e il Napoli ne sa sicuramente qualcosa. Il noto agente sportivo Mario Giuffredi, difatti, ha raccontato un retroscena sull’arrivo di Giovanni Di Lorenzo all’ombra del Vesuvio: avete sentito le sue parole?

Di Lorenzo al Napoli, il racconto dell’agente

Mario Giuffredi, noto agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha raccontato al podcast condotto da Decibel Bellini “Zero Possibilità”, l’arrivo dell’ormai capitano azzurro nella città partenopea. Il numero 22 del Napoli è arrivato quasi casualmente nella città dove diventerà poi due volte campione d’Italia.

Di seguito le parole di Mario Giuffredi rilasciate al podcast in merito all’arrivo di Di Lorenzo:

“Portai Di Lorenzo a Napoli con un vero bluff. Loro stavano trattando per Trippier, io dissi a Giuntoli che avevamo un altro top club sulle sue tracce. Non era vero niente ma da lì iniziammo a scambiarci dei messaggi. Dopo due ore mi chiamò il Presidente Aurelio De Laurentiis per dirmi di venire con Giovanni a firmare”

Napoli, quando un colpo è segnato nel destino

Ha del clamoroso l’arrivo di Giovanni Di Lorenzo a Napoli. All’epoca, l’attuale capitano azzurro, militava nell’Empoli con l’obiettivo salvezza e quasi in maniera fortuita si è ritrovato nella città partenopea. Chi lo avrebbe mai detto nel lontano 2019 che Giovanni Di Lorenzo avrebbe alzato il tricolore al cielo per ben due volte con la maglia azzurra: un vero e proprio segno del destino.