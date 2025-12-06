Napoli-Juventus, prima sul campo e poi sul mercato: Conte e Spalletti si sfidano per tre obiettivi

Domani sera Napoli e Juventus si daranno battaglia al Maradona per una sfida che non è mai come le altre. A rendere tutto ancor più intenso ci sarà poi anche il ritorno di Luciano Spalletti, per la prima volta al Maradona da avversario dopo il magico Scudetto del 2023. Insomma, un match che non ha bisogno di presentazione e che presto potrebbe allargarsi anche al mercato: i due club, infatti, sono pronti a sfidarsi per ben tre obiettivi in comune.

Napoli-Juventus anche sul mercato: nel mirino Mendoza, Tiago Gabriel e Muharemovic

Con gennaio alle porte, i club di Serie A si stanno guardando intorno per trovare delle giuste occasioni che possano andare a rinforzare i propri organici. Come riportato da Tuttosport, sia Napoli che Juventus avrebbero individuato tre occasioni identiche. Entrambe i club, infatti, starebbero monitorando Rodrigo Mendoza per il centrocampo e Tiago Gabriel e Tarik Muharemovic per la difesa.

Il primo nome è un centrocampista spagnolo di 20 anni dell’Elche, che sta facendo molto bene in Spagna. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 20 milioni di euro: il Napoli lo segue per il dopo-Lobotka, mentre la Juventus ci pensa per portare in bianconero quel regista tanto richiesto da Spalletti.

Gli altri due sono, invece, difensori del Lecce e del Sassuolo. Per Tiago Gabriel la valutazione è di circa 25 milioni di euro, con anche l’Inter interessata. Per quanto, invece, riguarda Muharemovic, la Juventus non può che considerarsi in pole visto il 50% sulla futura rivendita che spetta ai bianconeri grazie al passato del giocatore in Next Gen.

Napoli, al mercato ci si pensa dopo: ora conta battere la Juventus sul campo

Inutile ricordare quanto quella di domani sia una sfida importante. Una vittoria contro la Juventus permetterebbe al Napoli di lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo no prima della sosta, mandando anche un messaggio chiarissimo a tutto il campionato: il tricolore è sul petto dei partenopei e i ragazzi di Conte non hanno nessuna intenzione di farselo scucire.