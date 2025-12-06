Napoli – Juventus, i bianconeri arrivano domenica: il motivo della decisione e la risposta di Spalletti

La Juventus ha confermato una scelta logistica insolita alla vigilia della sfida contro il Napoli. I bianconeri arriveranno solo il giorno stesso della partita con un volo charter, rinunciando al ritiro nel capoluogo campano. Il ritorno di Luciano Spalletti da avversario aggiunge attenzione alla vigilia. L’allenatore della Juventus torna nella città del suo scudetto dopo 33 anni di attesa, e l’atmosfera descritta da Repubblica si intreccia con le emozioni di una piazza che guarda alla gara con rispetto e curiosità.

La ricostruzione di Repubblica

Repubblica descrive il clima che attende Spalletti e la decisione bianconera in un passaggio eloquente.

“Il grande ex appena passato sulla poco amata sponda bianconera è atteso a Fuorigrotta da un’accoglienza freddina, se non ostile”.

Il quotidiano sottolinea come l’impatto emotivo sia inevitabile, nonostante le strade tra l’allenatore e il Napoli si siano divise. Spalletti non ha influenzato le scelte logistiche della Juventus, che ha preferito organizzare una trasferta breve per garantire riposo alla squadra prima del match contro i campioni d’Italia.

La scelta della Juventus e il piano di viaggio

La decisione di non pernottare a Napoli è stata presa dal club, non dall’allenatore. Repubblica spiega il programma bianconero con precisione.

“I bianconeri arriveranno infatti da Torino soltanto domani mattina con un volo charter, a pochissime ore dal fischio di inizio della sfida contro i campioni d’Italia. Toccata e fuga, per essere certi di riposare bene nella notte della vigilia”.

La Juventus punta su una trasferta più rapida, convinta che restare a Torino fino all’ultimo favorisca la concentrazione. È una scelta che modifica i rituali di preparazione e che dà alla vigilia un tono diverso.

L’accoglienza di Napoli e il ritorno di Spalletti

Per Napoli la partita rappresenta un incrocio carico di memoria. Spalletti torna per la prima volta da avversario dopo aver riportato lo scudetto in città. L’ambiente resta focalizzato sul sostegno alla squadra e sul presente, senza trasformare la serata in un confronto emotivo con il passato.

“Spalletti lo sa e non si è opposto dunque alla decisione della Juventus di trasformare in un blitz il suo ritorno a Napoli”.

Nel clima che precede la partita affiorano rispetto, orgoglio e il ricordo di un traguardo storico. Il ritorno dell’allenatore riaccende inevitabilmente un legame profondo che la città conserva con gratitudine.