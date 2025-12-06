Dalla Juventus al Napoli, Manna lo aveva in pugno: il retroscena di mercato!

Il Napoli arriva alla sfida contro la Juventus con una grande emergenza a centrocampo. Un rinforzo in più dal mercato avrebbe fatto comodo alla squadra di Conte. In estate, infatti, la dirigenza azzurra ha seguito anche altri profili. Tra questi, c’era anche Fabio Miretti. Il centrocampista bianconero è stato molto vicino al trasferimento a Napoli.

Miretti-Napoli, l’accordo era vicino: la posizione della Juventus

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Giovanni Manna ha fatto di tutto per portare il 22enne a Castel Volturno. Il direttore sportivo del Napoli aveva la benedizione di Conte. La trattativa, però, non è andata in porto per questioni economiche. Come rivelato dal quotidiano torinese, le richieste della Juventus si sono alzate nel corso della trattativa e alla fine il giocatore è rimasto in Piemonte.

Emergenza a centrocampo per Conte: che rimorso Miretti

Dopo una stagione in prestito a Genova, Miretti è tornato a Torino per restare. La società bianconera, però, ha riflettuto sulla sua cessione. Se avesse ricevuto l’offerta giusta, probabilmente Miretti sarebbe a Napoli. Domani, invece, il centrocampista potrebbe partire dal primo minuto contro la formazione azzurra.

Manna, alla fine, non ha trovato altri giocatori con quelle caratteristiche. Vista la situazione legata agli infortuni, però, un centrocampista in più avrebbe fatto comodo.