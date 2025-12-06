Napoli, Buongiorno fa chiarezza su Conte: “Ecco cos’è successo”, poi sulla Juve

Ha letteralmente portato la squadra ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al rigore decisivo segnato contro il Cagliari dopo una serie di 10 tiri dal dischetto. Alessandro Buongiorno sta diventando sempre più leader di questo Napoli e della difesa di Conte. E proprio del suo tecnico ha parlato il 4 azzurro, chiarendo cosa sia successo durante la sosta delle Nazionali.

“Ci siamo chiariti”, Buongiorno mette un punto a questa storia

Prima della sosta delle Nazionali, il Napoli non stava vivendo il miglior momento della stagione, con due pareggi e una sconfitta tra campionato e Champions. Risultati che avevano spinto Antonio Conte a prendersi la famosa settimana di riposo a Torino per ricaricare le pile. Una settimana che ha dato i suoi frutti sperati visto il doppio successo con Atalanta e Qarabag, e quelle parole dette nello spogliatoio. Proprio di questo ha parlato Alessandro Buongiorno, intervistato da Dazn:

“Durante la sosta ci siamo chiariti dello spogliatoio, con il mister che ci ha ribadito la sua fiducia e viceversa. Siamo felici di aver ritrovato questa energia”.

Dunque tutto è ben quel che finisce bene, con una stagione ancora lunga davanti e con l’imminente fondamentale match di domani contro la Juventus.

“Napoli-Juve come gli Avengers”, che paragone quello del difensore azzurro

È tempo ormai di pensare solo alla marcia di avvicinamento al big match contro la Juventus in scena domani al Maradona. E proprio di questo ha parlato Buongiorno, paragonando la sfida in programma domenica sera a un noto film degli Avengers. Di seguito le sue parole a Dazn: