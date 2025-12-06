Napoli-Juventus, l’ex azzurro non è fiducioso: “I bianconeri possono dominare”, poi sul suo erede

Cresce l’attesa per il big match di domani sera tra Napoli e Juventus. Al Maradona andrà in scena una sfida che non ha bisogno di presentazioni e che domani acquisisce ulteriore valore. Nella scorsa giornata, grazie alla vittoria contro la Roma, i partenopei si sono ripresi la vetta della classifica. L’obiettivo è quello di non perdere subito il primo posto, mandando così un messaggio a tutto il campionato. Nonostante i campani giochino con il pubblico dalla propria, Emanuele Giaccherini non vede i campioni d’Italia favoriti.

Giaccherini non punta sul Napoli: “Non li ritengo favoriti”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Juventus e Napoli Giaccherini ha detto la sua sulla super sfida di domani, soffermandosi anche su Antonio Conte, tecnico che lo ha allenato in bianconero ed anche all’Europeo del 2016 con l’Italia, quando si è probabilmente visto il miglior Giaccherini. L’attuale opinionista non se la sente di dare al Napoli i favori dei pronostici:

Il Napoli sta ritrovando identità e individualità come Neres e Lang, però la Juve sta bene mentalmente: arriva da tre vittorie di fila, si vede il lavoro di Spalletti. Io non ritengo favorito il Napoli, la partita è aperta. La Juve può dominare. Mi aspetto grande personalità, la voglia di fare la partita. Conte è un grande professionista e fa sempre il tifo per la squadra che allena: prima all’Inter come ora al Napoli. Il suo cuore è bianconero, ha fatto la storia della Juve da calciatore e allenatore, ma è logico che ora vuole batterla.

Gli elogi per Noa Lang: “È un Giaccherini prime”

Nel corso dell’intervista Giaccherini ha poi spesso belle parole per Noa Lang, visto come il giocatore che più si avvicina alle sue caratteristiche: