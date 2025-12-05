Napoli, pioggia di milioni in arrivo: De Laurentiis e Conte gongolano

Rafa Marin, talentuoso centrale spagnolo del 2002, è passato dal Real Madrid al Napoli nell’estate 2024, vincendo lo scudetto ma finendo poi in prestito al Villarreal. In Spagna sta vivendo una stagione di riscatto, con prestazioni solide che, secondo Gianluca Di Marzio, hanno convinto il club spagnolo a pensare, sul serio, al riscatto.

Rafa Marin brilla al Villareal: riscatto probabile

Un accordo oneroso oltre il milione, che potrebbe trasformarsi in un affare definitivo da più di 12 milioni entro fine stagione: questa l’operazione che ha portato Rafa dal Napoli al Villareal. E, tornato in Spagna, non è più una comparsa: 11 presenze in Liga, due in Copa del Rey e altre due in Champions.

Marcelino lo stima, e i fatti lo confermano: è una pedina centrale di una stagione che vede il Villareal dietro solo al Real Madrid e il Barcellona in campionato. Solido e attento, il periodo difficile in Italia sembra essere già acqua passata per il ventitreenne.

Il Real può intromettersi: il punto sulla trattativa

Il Real Madrid, però, potrebbe non mollare la presa: nell’accordo col Napoli, si era riservata una recompra a 25 milioni nel 2026, 35 milioni nel 2027, più diritto di prelazione su offerte future. Però, come riportato da Gianluca Di Marzio, Rafa Marin è concentrato solo sul presente, pensa solo al Villareal e non vuole farsi distrarre dai rumors di mercato.

Il Villarreal riscatterà Rafa Marin a fine stagione? Dipende dalle prestazioni, ma con i numeri attuali è molto probabile, intorno ai 12 milioni.

Qual è il ruolo del Real Madrid nel futuro di Marin? Il Real ha clausole per riprenderselo o pareggiare offerte, ma per ora lo lascia crescere senza interferire.

Marin resterà in Spagna o tornerà al Napoli? Lui punta a restare al Villarreal, ma dipende dalla prossima sessione estiva di mercato.