Napoli, Mainoo sempre più vicino? Romano conferma tutto: rivelazione sul calciatore!

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e il nome di Kobbie Mainoo resta tra le priorità. Come spiegato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il giovane del Manchester United ha mostrato apertura verso un trasferimento in azzurro. Mainoo sta trovando poco spazio e il suo profilo piace alla dirigenza guidata da Giovanni Manna. La decisione ora passa al club inglese, che dovrà stabilire il futuro del classe 2005.

Il punto di Fabrizio Romano

Secondo Romano, Mainoo rimane uno dei nomi più seguiti dal Napoli. Il centrocampista ha giocato finora appena 171 minuti e la sua posizione nelle rotazioni dello United alimenta le voci di un possibile addio.

“C’è apertura da parte del giocatore, che guarda con interesse al progetto del Napoli”.

Il dato sui minuti disputati conferma un ruolo marginale, situazione che potrebbe spingere il ragazzo a valutare un percorso diverso per crescere con continuità.

La strategia del Napoli e la decisione dello United

Il Napoli considera Mainoo una possibilità concreta per gennaio, pur mantenendo aperte altre tre piste per rinforzare la mediana. La società valuta ogni dettaglio per non trovarsi scoperta nella seconda parte di stagione.

La scelta finale riguarda ora lo United, che dovrà decidere se aprire alla cessione del giocatore. Un via libera potrebbe accelerare la trattativa e dare al Napoli un innesto di prospettiva e qualità. L’interesse è reciproco e i prossimi giorni saranno decisivi per comprendere la direzione di una possibile operazione che potrebbe avere un valore significativo per il futuro del club azzurro.

Mainoo per sopperire agli infortuni

La squadra di Antonio Conte deve fare i conti anche con molti infortuni che hanno colpito il reparto di centrocampo, in questa prima parte di stagione. De Bryune e Anguissa ne avranno ancora per molto, con anche Lobotka spesso costretto a fermarsi per problemi muscolari. Poi c’è Gilmour, anch’esso obbligato a restare fermo dopo un’operazione.