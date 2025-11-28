Non solo Mainoo: Manna tratta il pupillo di Deschamps, si può chiudere

Il DS Manna è pronto a regalare rinforzi a centrocampo a mister Conte: Kobbie Mainoo avrebbe già dato il via libera al trasferimento in azzurro, mentre per Soungoutou Magassa il West Ham ha aperto alla cessione. Due innesti giovani e di qualità per ridare ossigeno al reparto, falcidiato dagli infortuni.

Mainoo vuole il Napoli: il punto sulla trattativa

Secondo quanto filtra da Il Mattino, Mainoo avrebbe accolto con entusiasmo l’ipotesi Napoli, e sarebbe disponibile anche a un arrivo in prestito. I contatti tra i club sono già molto avanzati: l’obiettivo è chiudere tutto nei primi giorni di gennaio.

Ma, con almeno 50 milioni stanziati per il mercato invernale, il presidente non vuole fermarsi qui: gli azzurri sono anche sulle tracce di un altro centrocampista, già nel giro della nazionale francese.

Magassa, il piano B che stuzzica Manna

Se la trattativa Mainoo dovesse rallentare, il Napoli ha pronto il piano B: il francese del West Ham Soungoutou Magassa. Classe 2003, fisico imponente e buona lettura del gioco, gli Hammers lo valutano 17 milioni cash, e De Laurentiis potrebbe soddisfare la richiesta.

Sullo sfondo resta vivo l’interesse per Morten Frendrup del Genoa, ma al momento le priorità sono chiaramente altre due. L’emergenza infortuni, d’altronde, non lascia scelta: servono rinforzi veri, non semplici tappabuchi. E il club lo sa benissimo.

Mainoo è vicino al Napoli? Tutto dipende dalla formula: lo United vuole garanzie, ma il si del giocatore è già in tasca al Napoli.

Chi segue il Napoli a centrocampo? Oltre a Mainoo, c’è Magassa, francese classe 2003 del West Ham.