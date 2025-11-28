Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Non solo Mainoo: Manna tratta il pupillo di Deschamps, si può chiudere

Mainoo a sinistra e Magassa oscurato a destra

Il DS Manna è pronto a regalare rinforzi a centrocampo a mister Conte: Kobbie Mainoo avrebbe già dato il via libera al trasferimento in azzurro, mentre per Soungoutou Magassa il West Ham ha aperto alla cessione. Due innesti giovani e di qualità per ridare ossigeno al reparto, falcidiato dagli infortuni.

Mainoo vuole il Napoli: il punto sulla trattativa

Secondo quanto filtra da Il Mattino, Mainoo avrebbe accolto con entusiasmo l’ipotesi Napoli, e sarebbe disponibile anche a un arrivo in prestito. I contatti tra i club sono già molto avanzati: l’obiettivo è chiudere tutto nei primi giorni di gennaio.

Ma, con almeno 50 milioni stanziati per il mercato invernale, il presidente non vuole fermarsi qui: gli azzurri sono anche sulle tracce di un altro centrocampista, già nel giro della nazionale francese.

Soungoutou Magassa esulta con la maglia del Monaco
Soungoutou Magassa esulta con la maglia del Monaco dopo il gol al Benfica

Magassa, il piano B che stuzzica Manna

Se la trattativa Mainoo dovesse rallentare, il Napoli ha pronto il piano B: il francese del West Ham Soungoutou Magassa. Classe 2003, fisico imponente e buona lettura del gioco, gli Hammers lo valutano 17 milioni cash, e De Laurentiis potrebbe soddisfare la richiesta.

Sullo sfondo resta vivo l’interesse per Morten Frendrup del Genoa, ma al momento le priorità sono chiaramente altre due. L’emergenza infortuni, d’altronde, non lascia scelta: servono rinforzi veri, non semplici tappabuchi. E il club lo sa benissimo.

