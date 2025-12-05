Napoli, Lukaku out anche contro la Juventus: cerchiata in rosso la data del rientro definitivo

Il Napoli vede avvicinarsi il ritorno di Romelu Lukaku, fermato da un infortunio estivo nella gara con l’Olympiacos. Il belga non sarà nei convocati contro la Juventus, ma il recupero procede e la società punta a riaverlo entro la partenza per l’Arabia. La Supercoppa, con la semifinale contro il Milan, è il primo vero obiettivo fissato da Conte.

Lukaku, recupero in corso e obiettivo Supercopppa

Lukaku è vicino al rientro. La Gazzetta dello Sport ha spiegato che l’attaccante resterà ancora fuori, ma che il recupero procede nella direzione sperata.

“Per Lukaku è soltanto questione di pochi giorni, al massimo un paio di settimane”

Il belga si era infortunato in estate nell’amichevole con l’Olympiacos, rallentando l’ingresso nel progetto tecnico di Conte. La data cerchiata è quella della partenza per l’Arabia, dove il Napoli affronterà il Milan in semifinale di Supercoppa. In caso di finale, la squadra troverebbe una tra Inter e Bologna.

Il peggio è passato, anche se la condizione fisica non è ancora ottimale. Lo staff medico segue un percorso prudente per riportare l’attaccante in gruppo senza forzare i tempi.

Le altre assenze del Napoli

“Lobotka ha iniziato l’iter riabilitativo, l’infortunio almeno per ora non sembra essere grave e la speranza del Napoli è recuperarlo per l’impegno di Champions League contro il Benfica. De Bruyne e Anguissa ne avranno ancora per molto. Poi c’è Gilmour che si è operato. Meret rientrerà a fine mese e Gutierrez sta pian piano guarendo” – afferma la Gazzetta dello Sport.

Conte dovrà stringere i denti per ancora diverso tempo, con la speranza di avere l’intera squadra al completo il prima possibile.