Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, Lukaku out anche contro la Juventus: cerchiata in rosso la data del rientro definitivo

di
Romelu Lukaku del Napoli esulta dopo un gol segnato nella stagione 2024/2025 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli vede avvicinarsi il ritorno di Romelu Lukaku, fermato da un infortunio estivo nella gara con l’Olympiacos. Il belga non sarà nei convocati contro la Juventus, ma il recupero procede e la società punta a riaverlo entro la partenza per l’Arabia. La Supercoppa, con la semifinale contro il Milan, è il primo vero obiettivo fissato da Conte.

Lukaku, recupero in corso e obiettivo Supercopppa

Lukaku è vicino al rientro. La Gazzetta dello Sport ha spiegato che l’attaccante resterà ancora fuori, ma che il recupero procede nella direzione sperata.

“Per Lukaku è soltanto questione di pochi giorni, al massimo un paio di settimane”

Il belga si era infortunato in estate nell’amichevole con l’Olympiacos, rallentando l’ingresso nel progetto tecnico di Conte. La data cerchiata è quella della partenza per l’Arabia, dove il Napoli affronterà il Milan in semifinale di Supercoppa. In caso di finale, la squadra troverebbe una tra Inter e Bologna.

Il peggio è passato, anche se la condizione fisica non è ancora ottimale. Lo staff medico segue un percorso prudente per riportare l’attaccante in gruppo senza forzare i tempi.

Romelu Lukaku del Napoli segna il gol decisivo che vale lo Scudetto nella stagione 2024/2025 contro il Cagliari.
Lukaku calcia il pallone che porterà al gol Scudetto del Napoli. (ANSA) SpazioNapoli.it

Le altre assenze del Napoli

“Lobotka ha iniziato l’iter riabilitativo, l’infortunio almeno per ora non sembra essere grave e la speranza del Napoli è recuperarlo per l’impegno di Champions League contro il Benfica. De Bruyne e Anguissa ne avranno ancora per molto. Poi c’è Gilmour che si è operato. Meret rientrerà a fine mese e Gutierrez sta pian piano guarendo” – afferma la Gazzetta dello Sport.

Conte dovrà stringere i denti per ancora diverso tempo, con la speranza di avere l’intera squadra al completo il prima possibile.

Paolo Cibelli

Gestione cookie