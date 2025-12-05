Home ->

Rassegna Stampa Napoli

Batosta in casa Napoli: “Volti scuri attorno a lui”, cos’è successo

di
Si fa male Lobotka: Il Mattino svela quanto accaduto

Il Napoli continua a vincere e vuole fare lo stesso anche contro la Juventus, un match che mai potrà essere banale in casa azzurra. Antonio Conte – a proposito di suggestioni – si affaccia all’incrocio contro i bianconeri con una tegola, l’ennesima, di non poco conto. Quella di Stanislav Lobotka, che sarà out per la sfida contro la Vecchia Signora (clicca qui per tutti i dettagli).

L’edizione odierna de Il Mattino svela quanto accaduto nella giornata di giovedì, quando lo slovacco si è sottoposto agli esami strumentali per approfondire il problema accusato nel riscaldamento del match di Coppa Italia contro il Cagliari.

Si fa male Lobotka: Il Mattino svela quanto accaduto
Si fa male Lobotka: Il Mattino svela quanto accaduto – ANSA – spazionapoli.it

News SSC Napoli, infortunio Lobotka: il racconto de Il Mattino

Senza dubbio, la notizia non è di quelle che può far felice Stanislav Lobotka, che potrebbe non vedersi in campo per i prossimi impegni. Questa la ricostruzione de Il Mattino a tal riguardo:

“Ieri, poi, gli esami alla Clinica Pineta Grande. Ecografia, risonanza magnetica. Volti scuri intorno al centrocampista che capisce subito quanto dolorose saranno le parole che sta per ascoltare: «È un risentimento muscolare»”.

Il monito, però, è non mollare e Antonio Conte studia già le prime soluzioni per sopperire all’assenza del numero 68 azzurro. L’ennesima di un periodo non particolarmente felice sotto questo punto di vista.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie