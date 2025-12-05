Batosta in casa Napoli: “Volti scuri attorno a lui”, cos’è successo

Il Napoli continua a vincere e vuole fare lo stesso anche contro la Juventus, un match che mai potrà essere banale in casa azzurra. Antonio Conte – a proposito di suggestioni – si affaccia all’incrocio contro i bianconeri con una tegola, l’ennesima, di non poco conto. Quella di Stanislav Lobotka, che sarà out per la sfida contro la Vecchia Signora (clicca qui per tutti i dettagli).
L’edizione odierna de Il Mattino svela quanto accaduto nella giornata di giovedì, quando lo slovacco si è sottoposto agli esami strumentali per approfondire il problema accusato nel riscaldamento del match di Coppa Italia contro il Cagliari.
News SSC Napoli, infortunio Lobotka: il racconto de Il Mattino
Senza dubbio, la notizia non è di quelle che può far felice Stanislav Lobotka, che potrebbe non vedersi in campo per i prossimi impegni. Questa la ricostruzione de Il Mattino a tal riguardo:
“Ieri, poi, gli esami alla Clinica Pineta Grande. Ecografia, risonanza magnetica. Volti scuri intorno al centrocampista che capisce subito quanto dolorose saranno le parole che sta per ascoltare: «È un risentimento muscolare»”.
Il monito, però, è non mollare e Antonio Conte studia già le prime soluzioni per sopperire all’assenza del numero 68 azzurro. L’ennesima di un periodo non particolarmente felice sotto questo punto di vista.