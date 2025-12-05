Elmas, Vergara o la sorpresa Marianucci? Chi ci sarà al posto di Lobotka in Napoli – Juve

Il Napoli guarda con fiducia al prossimo impegno in Serie A, contro la Juventus. Un appuntamento importante per dare seguito al momento particolarmente positivo per gli azzurri che, dopo la batosta di Bologna, hanno sempre vinto. Tuttavia, l’emergenza infortuni sta tenendo banco dalle parti di Castel Volturno, considerato lo stop di Stanislav Lobotka. Un infortunio non grave come quelli di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, ma resta comunque un imprevisto non piacevole per Antonio Conte, chiamato a trovare l’ennesima soluzione d’emergenza.

Verso Napoli – Juve, Elmas il designato per sostituire Lobotka

Ma chi giocherà al posto di Stanislav Lobotka, a centrocampo, nella sfida tra il Napoli e la Juventus? L’edizione odierna non ha dubbi e si sbilancia su Eljif Elmas. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte:

“Toccherà ancora a Elmas travestirsi da Lobotka, come è accaduto dopo il ko di Gilmour. Il macedone si era rivelato un’ottima soluzione anche in regia, adattandosi e mettendosi a disposizione del gruppo. Ora, però, dovrà interpretare ancora un altro ruolo, perché una cosa è fare il play in un centrocampo a tre, un’altra è agire nei due centrali di un centrocampo a tre”.

Marianucci versione play? Al momento l’ipotesi non è contemplata

Al momento, non sembra contemplata l’ipotesi di vedere Luca Marianucci traslocato a centrocampo. Anche perché resta in ballo anche Antonio Vergara, che contro il Cagliari in Coppa Italia ha dato segnali incoraggiante. Tuttavia, contro la Juve sarà la volta di Elmas, chiamato a straordinari considerata l’emergenza in mezzo al campo.