Lobotka out, la Juve e non solo: svelate quante partite potrebbe saltare

di
Lobotka: prime stime sui tempi di recupero

La notizia non è tra quelle più auspicate. Già, perché il centrocampo è un reparto già ridotto all’osso per il Napoli, martoriato dai numerosi e lunghi infortuni che hanno praticamente decimato le scelte per il tecnico Antonio Conte. In mattinata, è arrivata anche la novità dello stop di Stanislav Lobotka che, secondo quanto rivelato dalla SSC Napoli con una nota ufficiale, ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Ma quante partite salterà lo slovacco per infortunio? L’edizione online del Corriere dello Sport si sbilancia sull’assenza contro la Juventus, ma non è escluso che possa saltare anche il match di UEFA Champions League contro il Benfica.

Ultimissime news SSC Napoli: gli aggiornamenti su Lobotka

Stanislav Lobotka si aggiunge alla (folta) lista di indisponibili per quanto concerne il reparto di centrocampo. A fare un punto della situazione è il sito del Corriere dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Uno stop che dovrebbe costringere Lobotka così a saltare la sfida contro la Juventus del prossimo turno di campionato, ma anche quella contro il Benfica di Mourinho in Champions League. Il tempo di recupero per il centrocampista è stimato tra i dieci e i quindici giorni”.

