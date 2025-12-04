Lucca fischiato al Maradona: avete notato la reazione? Non è passata inosservata

Lorenzo Lucca era chiamato a sfruttare la chance concessagli da Antonio Conte ma, nonostante il gol realizzato, la missione non sembra essere stata portata a termine. Contro il Cagliari, l’attaccante del Napoli è riuscito a sbloccarsi dopo un lungo digiuno ma la prestazione offerta non è stata propriamente all’altezza delle aspettative. Almeno secondo parte dei tifosi.

Napoli-Cagliari, l’uscita dal campo di Lucca è tra i fischi

Nelle ultime settimane, per Lorenzo Lucca il minutaggio in campo è andato via via diminuendo e contro il Cagliari è sceso in campo dal primo minuto per la quarta volta in questa stagione. Sono stati 68 i minuti disputati dall’ex Udinese, autore della rete del momentaneo vantaggio ma anche di una prestazione molto deludente.

Diversi errori tecnici e alcune decisioni sbagliate. Tra cui un suo pallone perso da cui è nata la ripartenza che ha portato al gol del pareggio dei sardi. L’uscita dal campo dell’ex Udinese è stata accompagnata dai fischi del pubblico del Maradona, non soddisfatto della prestazione offerta dal centravanti.

Fischi all’uscita dal campo per Lucca: la reazione dell’attaccante

Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, Lorenzo Lucca avrebbe avvertito i fischi del pubblico al momento della sua uscita dal campo. “Espressione inappuntabile, comunque un velo di dispiacere, e la consapevolezza di dover fare altro“: queste le parole utilizzate dalla Rosea per descrivere la reazione del centravanti del Napoli in un momento non facile della sua avventura.