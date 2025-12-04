Problemi per il pupillo di Conte: è successo dopo Napoli-Cagliari

Per sfatare la maledizione degli ottavi di finale di Coppa Italia sono serviti dieci rigori e qualche brivido di troppo. Il Napoli, grazie all’errore finale di Luvumbo, batte il Cagliari ed è ora ai quarti di finale di Coppa Italia dopo cinque anni, dove attenderà la vincente del match tra Como e Fiorentina. Ad aggiungere suspense alla serie interminabile di calci di rigore ci ha pensato David Neres, indicato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ come peggiore in campo.

Neres, da eroe contro la Roma a peggiore in campo contro il Cagliari

Serata storta per David Neres. Protagonista assoluto del match dell’Olimpico contro la Roma, il brasiliano non è riuscito a ripetersi contro il Cagliari. Subentrato ad un quarto d’ora dalla fine per provare a dare la scossa, l’ex Benfica ha faticato ad incidere. Ai calci di rigore, nessun calciatore del Napoli sbaglia, tranne uno: proprio Neres.

Il brasiliano ha calciato male, debolmente e si è fatto ipnotizzare da Caprile. La parata di Milinkovic-Savic su Luvumbo ha però scacciato i fantasmi presenti intorno al numero undici azzurro.

Neres, bocciatura netta contro il Cagliari: il commento della ‘Gazzetta’

L’errore dal dischetto costa caro a David Neres. Per ‘La Gazzetta dello Sport’, il brasiliano è stato il peggiore in campo del match contro il Cagliari: