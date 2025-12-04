Home ->

Copertina Calcio Napoli

Problemi per il pupillo di Conte: è successo dopo Napoli-Cagliari

di
Antonio Conte, allenatore del Napoli, affranto in panchina con il Napoli

Per sfatare la maledizione degli ottavi di finale di Coppa Italia sono serviti dieci rigori e qualche brivido di troppo. Il Napoli, grazie all’errore finale di Luvumbo, batte il Cagliari ed è ora ai quarti di finale di Coppa Italia dopo cinque anni, dove attenderà la vincente del match tra Como e Fiorentina. Ad aggiungere suspense alla serie interminabile di calci di rigore ci ha pensato David Neres, indicato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ come peggiore in campo.

Neres, da eroe contro la Roma a peggiore in campo contro il Cagliari

Serata storta per David Neres. Protagonista assoluto del match dell’Olimpico contro la Roma, il brasiliano non è riuscito a ripetersi contro il Cagliari. Subentrato ad un quarto d’ora dalla fine per provare a dare la scossa, l’ex Benfica ha faticato ad incidere. Ai calci di rigore, nessun calciatore del Napoli sbaglia, tranne uno: proprio Neres.

Il brasiliano ha calciato male, debolmente e si è fatto ipnotizzare da Caprile. La parata di Milinkovic-Savic su Luvumbo ha però scacciato i fantasmi presenti intorno al numero undici azzurro.

David Neres, attaccante del Napoli, in azione durante una partita di Serie A 2025/26 allo stadio Diego Armando Maradona
David Neres, attaccante del Napoli

Neres, bocciatura netta contro il Cagliari: il commento della ‘Gazzetta’

L’errore dal dischetto costa caro a David Neres. Per ‘La Gazzetta dello Sport’, il brasiliano è stato il peggiore in campo del match contro il Cagliari:

“Era l’uomo del momento, teoricamente sarebbe anche un rigorista. E invece sbaglia il primo match ball azzurro, calciando debolmente. Si rifarà”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie