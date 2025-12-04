Lucca: Di Lorenzo gli scrive sui social, il messaggio è da vero leader!

Continua l’ottimo periodo in casa Napoli. Dopo la vittoria contro la Roma, gli uomini di Antonio Conte hanno battuto ai calci di rigore il Cagliari di Fabio Pisacane, aggiudicandosi il passaggio del turno in Coppa Italia. Diverse le note positive tra gli azzurri andati in campo, dall’esordio al Maradona di Antonio Vergara al gol ritrovato di Lorenzo Lucca.

All’uscita dal campo, nonostante la rete, ci sono stati diversi fischi per l’ex centravanti dell’Udinese. Lucca, però, ha rotto il silenzio e con un post sul suo profilo Instagram ha risposto ai tifosi: è appena arrivato anche il messaggio da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Caso Lucca, il messaggio del capitano

Lorenzo Lucca ha prontamente ripsosto ai fischi alla sua uscita dal campo nella gara di ieri contro il Cagliari. Bel messaggio dell’attaccante ai suoi nuovi tifosi, ai quali non manca il commento del capitano Giovanni Di Lorenzo, che certifica l’unione “ritrovata” del gruppo: