Lucca rompe il silenzio e con un post risponde ai fischi in Napoli – Cagliari – FOTO

Il Napoli, pur con qualche sofferenza di troppo ai calci di rigore, si gode il passaggio del turno in Coppa Italia. Contro il Cagliari, è andato in campo una versione B della squadra di Antonio Conte, con molti calciatori che hanno avuto modo di mettersi in mostra. Tra di essi c’è, senza dubbio, Lorenzo Lucca: non è bastato il gol del momentaneo 1-0 a placare quello che sembra un malcontento che almeno una parte della piazza nutre nei suoi confronti.
Al momento del cambio, nel corso del secondo tempo, ci sono stati alcuni fischi per l’ex Udinese, che evidentemente deve ancora trovare le misure in questa sua nuova esperienza in maglia azzurra. Intanto, sui social appare un post pubblicato dal numero 27 che sembra essere, con ogni evidenza, una risposta a quanto successo nel match di Coppa Italia.
Ultime notizie SSC Napoli: messaggio social di Lucca ai tifosi
Lorenzo Lucca parla direttamente ai tifosi nel post pubblicato in questi istanti sul suo profilo Instagram. Una frase in napoletano che sa tanto di mano tesa nei confronti di una piazza che non appare del tutto soddisfatta di questo suo impatto in casa Napoli.
“Te vogl bene Napule, crir a me”
Un gesto che, stando a quanto si può notare dai commenti sottostanti al post, sembra essere stato ben accolto dai tifosi di fede azzurra, che spera ovviamente di vedere l’attaccante ex Udinese magari più centrale e in maniera più convincente nel progetto azzurro.
Visualizza questo post su Instagram