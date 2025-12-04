Home ->

L’ex Napoli polemico: “Anche io volevo esordire”. Il racconto inaspettato

Ci sono talenti che passano da Napoli per restare e far innamorare i tifosi. Altri, purtroppo, sono costretti a cercare fortuna altrove. Luis Hasa potrebbe essere uno di questi, ma il centrocampista è attualmente in prestito alla Carrarese. A fine stagione, il giocatore farà di tutto per convincere lo dirigenza azzurra a concedergli spazio. Nel frattempo, però, si è lasciato andare sulle scelte prese da Conte su di lui.

Hasa sul mancato esordio a Napoli: “Un grande rimpianto”

Acquistato dal club partenopeo a gennaio, Hasa non è mai riuscito a fare il suo esordio in Serie A:

“Ho un solo grande rimpianto dopo Lecce e Napoli: il mancato esordio in Serie A. Vorrei averlo fatto anch’io. Ma so che sto lavorando bene, c’è tempo. Dopo un anno senza giocare, avevo bisogno di mettere minuti nelle gambe: per questo ho scelto la Carrarese.”

Con i toscani ha collezionato otto presenze, trovando già due gol e due assist per i compagni.

Napoli, parla Hasa: dal mancato esordio al rapporto con Conte.

Hasa dice la sua su Conte: il pensiero del centrocampista

Intervistato su ‘Cronache di Spogliatoio’, Hasa ha parlato del suo rapporto con Manna e Conte:

“La chiamata di Manna? Mi conosceva dai tempi della Juventus. Sono stato sorpreso e contento. A Napoli sono cresciuto tantissimo, lavorando al fianco di campioni e gli allenamenti di Conte. Grazie a lui sono cresciuto a livello di gamba e di intensità.”

Queste le sue parole sulla breve esperienza in azzurro, con la speranza di poter tornare a Napoli per restare.

