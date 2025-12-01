Manna allo scoperto: importantissimo annuncio sul mercato di gennaio

Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio (clicca qui per scoprire tutti i premiati). Tanti gli spunti lanciati da parte dell’uomo mercato del club campione d’Italia in carica.

Queste le parole del direttore sportivo Manna a Sky Sport:

“Applausi per l’acquisto di McTominay? Non a me, gli applausi vanno a lui per quello che sta dimostrando.

Acquisti a gennaio? In questo momento parlare di mercato sarebbe un po’ come sminuire il valore dell’allenatore e della squadra, ci faremo trovare pronti nel caso dovessero esserci delle opportunità.

De Bruyne ha un infortunio lungo, almeno fino a fine febbraio, Gilmour fino a fine gennaio o inizio febbraio e Anguissa un po’ prima. Se dovesse esserci un focus, sarà sul centrocampo.

Con McTominay abbiamo parlato a inizio giugno, non pensavamo il Manchester United potesse privarsene, a un certo punto c’è stata la possibilità e il presidente ce l’ha accordato. È stata una trattativa veloce perché Scott ha voluto fortemente il Napoli. Non mi ha sorpreso la qualità, lo conoscevamo, ma in termini realizzativi sì, forse ha fatto più di quello che ci aspettavamo anche se pure l’anno prima aveva fatto tanti gol.

Neres è un calciatore con grandissime qualità, merito anche dell’allenatore che l’ha aiutato con alcuni movimenti. Noi gli abbiamo dato la possibilità di esprimersi al meglio, è un ragazzo introverso, ma ora è felice e lo siamo anche noi.

Conte non si è mai lamentato dei tanti acquisti. Ha detto che nove sono tanti ed è difficile inserirli. Ora stiamo reagendo e il mister è stato fenomenale in questo.

A gennaio ci faremo trovare pronti qualora ce ne fosse la necessità, ma non mi piace sminuire chi già c’è e i tanti infortunati che abbiamo”.