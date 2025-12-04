Comunicato Napoli: importanti novità per la Juventus, la decisione cambia tutto

Conto alla rovescia per l’attesissima sfida tra Napoli e Juventus. Una partita fondamentale per entrambe le squadre, chiamate a dare un segnale in un momento cruciale della stagione. Sarà il giorno del ritorno di Luciano Spalletti davanti a quei tifosi che lo hanno osannato fino a due anni fa ma non solo. A partire dalla gara di domenica, allo Stadio Diego Armando Maradona saranno presenti due nuovi ed importanti servizi.

Napoli, nuovi servizi al Maradona per i tifosi con disabilità

A partire dalla gara di domenica contro la Juventus, allo Stadio Diego Armando Maradona saranno presenti due nuovi servizi per i tifosi con disabilità. Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli con i dettagli del progetto:

“SSC Napoli, in collaborazione con l’Ufficio del Garante delle persone con disabilità del Comune di Napoli, avvia un nuovo progetto di inclusione sensoriale allo Stadio Diego Armando Maradona, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei tifosi con disabilità durante le partite casalinghe. A partire da Napoli-Juventus del 7 dicembre saranno attivati due nuovi servizi: Audio-descrizione della partita (per tifosi non vedenti e ipovedenti) Grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi – sezione di Napoli e tramite la piattaforma Connect Me Too, i tifosi non vedenti e ipovedenti potranno seguire la partita con una telecronaca dedicata, accessibile dal proprio smartphone tramite cuffie o auricolari. Cuffie antirumore (per tifosi autistici o con ipersensibilità acustica). Sarà disponibile una dotazione di cuffie antirumore certificate, per consentire a bambini e adulti con ipersensibilità ai rumori di vivere la partita in modo più sereno e confortevole.

Infine, si legge ancora: