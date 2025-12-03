Napoli, raggiunto un nuovo accordo: è tutto vero, c’è il comunicato ufficiale

Le società di oggi devono fare tanta attenzione ai risultati sul campo ma non solo. Tanto, infatti, passa anche dagli accordi economico-commerciali, che possono essere fondamentali per il bilancio del club e per il raggiungimento di obiettivi finanziari a lungo termine. Tra queste attività, nelle ultime ore il Napoli ha firmato un nuovo accordo con l’azienda RIFLESSI, che diventerà ufficialmente nuovo Officiali Supplier del club partenopeo.

Il Napoli ha firmato ufficialmente una nuova collaborazione con l’azienda italiana RIFLESSI, leader nel design d’arredo, che entra a far parte della famiglia azzurra in qualità di Official Supplier. Di seguito il comunicato del club partenopeo.

“Napoli, 28/11/2025 – SSC Napoli annuncia l’avvio di una collaborazione con RIFLESSI, azienda italiana leader nel design d’arredo, che entra a far parte della famiglia azzurra in qualità di Official Supplier. La partnership nasce dalla volontà condivisa di valorizzare l’eccellenza Made in Italy e di offrire un’esperienza sempre più completa e moderna ai nostri ospiti durante i match al Diego Armando Maradona”.

“Per la nuova RIFLESSI Lounge dello stadio, RIFLESSI LAB ha sviluppato un progetto di interior design curato su misura, pensato per accogliere partner, VIP e tifosi in uno spazio esclusivo e contemporaneo. L’obiettivo è arricchire il percorso hospitality del club, creando un ambiente ideale per vivere i momenti che precedono e seguono la partita, ma anche per incontri di lavoro e occasioni di networking”.

“Questa collaborazione rafforza l’impegno del club nello sviluppo delle proprie aree hospitality, con l’obiettivo di accogliere partner e ospiti in ambienti sempre più curati e rappresentativi dell’identità della SSC Napoli”.