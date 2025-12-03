Retroscena INCREDIBILE per McTominay: non l’avete visto durante Roma-Napoli? L’ha fatto all’Olimpico

Un grande prestazione permette al Napoli di essere corsara all’Olimpico, ottenendo l’intera posta in palio grazie alla rete nel primo tempo di David Neres. Oltre l’ottima prestazione dell’ala brasiliana, va evidenziata l’ottima partita corale della squadra, su cui spiccano anche le doti caratteriali e da leader di Scott McTominay. Quest’ultimo, durante il match, è stato protagonista di azioni e comportamenti che lo inseriscono di diritto tra gli uomini più influenti dello spogliatoio del Napoli.

McTominay da leader in Roma-Napoli: il racconto di DAZN

Le immagine riportate e raccontate da “Bordocam” su DAZN non lasciano nessun dubbio. Scott McTominay si è ormai preso da tempo il Napoli, e non lo ha fatto solo tecnicamente ma anche caratterialmente. Lo scozzese ha agito da capitano aggiunto, caricando in alcune occasioni e tranquillizzando in altre, i compagni di squadra.

Nel caso della gomitata su Hojlund, è stato proprio il centrocampista ex Manchester United a tranquillizzare la panchina sulle condizioni dell’attaccante danese. Lo stesso McTominay ha poi elogiato Hojlund dopo gol al 36′ di Neres, invitandolo poi a tenere la testa alta: “Bravo Rasmus! Perfetto! Ora testa alta però!“.