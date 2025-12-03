Mercato Napoli, ADL lo ruba alla rivale: si scalda l’affare per gennaio

In casa Napoli si avvicina sempre di più il mercato di gennaio: gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati e preparano l’assalto alla rivale per lo Scudetto, la Roma. Ormai è chiaro che l’obbiettivo principale del Napoli sarà di rinforzarsi a centrocampo, soprattutto visti gli infortuni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour. Proprio per questo il ds Manna sta sondando il terreno per tentare l’affondo per Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto con la Roma.

Il Napoli prepara l’assalto a Pellegrini, ecco il piano

A fare il punto sulla trattativa tra il Napoli e la Roma per Lorenzo Pellegrini ci ha pensato Matteo Moretto che è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le parole del noto esperto di calciomercato: “Pellegrini è un nome caldo per il centrocampo del Napoli a gennaio. II suo contratto resta in scadenza a giugno, con trattative per il rinnovo totalmente ferme sponda Roma. A gennaio, il Napoli potrebbe fare un colpo a basso costo, ma starà poi alla Roma scegliere se accettare. In caso di ‘no’ agli azzurri, il rischio di perderlo a zero sarebbe però alto”.

Pellegrini potrebbe diventare il jolly di Antonio Conte

Qualora la Roma accettasse le proposte economiche dei partenopei, la squadra di Conte potrebbe contare su un giocatore fondamentale per gli equilibri tattici del centrocampo. Oltre al vantaggio economico di un’operazione simile, c’è all’orizzonte la possibilità di assicurarsi un centrocampista capace di gestire la manovra offensiva, assicurando allo stesso tempo fantasia e stabilità. L’unica cosa sicura al momento è che l’occasione di mercato è molto ghiotta, gli azzurri faranno più di un tentativo per strappare Pellegrini dalla Roma.