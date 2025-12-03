Napoli-Cagliari, formazione inedita per Conte: nel mirino c’è già la Juventus

Napoli-Cagliari è alle porte, Conte stravolge tutto con il suo undici titolare: i pensieri sono rivolti già a Napoli-Juventus, gara decisiva per le sorti degli azzurri. La Coppa Italia però continua a rappresentare un’occasione importante peer gli uomini di Conte, soprattutto per le seconde linee che avranno la possibilità di mettersi in gioco. In questo senso ci saranno 8 giocatori diversi rispetto alla partita contro la Roma.

Napoli, la probabile formazione in vista del Cagliari

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli scenderà in campo con un 3-4-2-1. A difendere i pali ci sarà l’ormai insostituibile Milinkovic Savic, mentre il terzetto di difese sarà composto da Beukema, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo invece c’è il ritorno sugli esterni di Spinazzola e Mazzocchi, in mezzo al campo esordio dal 1′ minuto per Vergara affiancato da Elmas. Dietro la punta spazio per Politano e Ambrosino, anche lui all’esordio ufficiale, l’attaccante infine sarà Lucca.

Conte sceglie la via del turnover

La formazione che metterà in campo Antonio Conte ha il chiaro obbiettivo di rifiatare rispetto al vero obbiettivo di questa stagione, lo Scudetto. Motivo per cui già la prossima gara contro la Juventus potrebbe rappresentare un bivio cruciale per le sorti del campionato. Il tournover in questo senso può anche diventare un pretesto importante per dare spazi0 a diversi giocatori, tra cui Vergara e Amrbosino. Ora non ci resta che vedere come risponderà il campo.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca.