Napoli-Cagliari, un altro azzurro out per Conte: si fa davvero complicata

Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, con qualche difficoltà. Gli azzurri, impegnati domenica sera nella sfida vinta ai danni della Roma, stanno recuperano le energie. Non tutti, però, riusciranno a tornare in campo già domani. Antonio Conte pensa ad un ampio turnover, ma le scelte a disposizione del tecnico non sono molte. I problemi sorgono principalmente tra difesa e centrocampo. Domani, infatti, non ci sarà neanche Luca Marianucci.

Napoli, quanti assenti: anche Marianucci salta il Cagliari

La panchina del Napoli allo Stadio Olimpico era molto limitata. Conte, infatti, ha effettuato solo tre cambi nel corso del match. Tanti i giocatori ancora alle prese con gli infortuni. Assenze importanti, alle quali si aggiunge quella di Marianucci. Il 21enne azzurro sarebbe potuto partire titolare, ma non farà parte della gara a causa di una squalifica rimediata lo scorso anno.

L’allenatore salentino, dunque, dovrà affidarsi ai suoi uomini migliori per riuscire a passare il turno in Coppa Italia.

Coppa Italia, Conte pronto al turnover: le scelte

Per quanto riguarda la probabile formazione, rispetto a Roma ci sarà sicuramente Juan Jesus dal primo minuto. Per la prima volta in stagione, poi, potrebbe essere titolare Mazzocchi, pronto a far rifiatare Di Lorenzo. In attacco tornerà Politano, che potrebbe formare un tridente tutto italiano insieme a Lucca e Ambrosino. Possibilità anche per Vergara a centrocampo. Tanti cambi, ma un solo obiettivo, quello di raggiungere i quarti di finale.