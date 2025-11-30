Conte avvisa tutti dopo Roma-Napoli: segnale chiaro alla squadra

Il Napoli vince ancora. Con l’importante successo di misura sulla Roma di Gian Piero Gasperini, i partenopei raggiungono il Milan in vetta alla classifica della Serie A, ottenendo la terza vittoria consecutiva. Nel post-partita ha parlato del match e del momento positivo Antonio Conte. Le sue parole ai microfoni di DAZN.

Conte nel post-partita: “Momento di difficoltà, tutti devono sacrificarsi”

Antonio Conte è intervenuto dopo la partita vinta contro la Roma ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla pausa durante la sosta.

“La pausa durante la sosta? In Premier è una cosa normale, l’ho fatto sia al Chelsea sia al Tottenham, non dovevo nemmeno chiederla. Da ora in poi lo farò sempre, per staccare, per riposare e avendo uno staff preparatissimo, posso affidare la squadra a loro”.

Sul match di stasera.

“Venire a Roma e fare una partita di autorità e personalità come la nostra stasera non era semplice. Ho chiesto questo ai ragazzi e lo hanno fatto. Viviamo un momento di difficoltà viste le defezioni e questa cosa durerà ancora per un po’. Spero non accada ancora altro ma la squadra ha risposto alla grande al cambio modulo, dovuto a queste assenze. Molti mi hanno detto che McTominay lì è sacrificato ma oltre essere un centrocampista box to box, in questo frangente ci serve lì. Oggi ho messo Elmas al posto di Hojlund, ma giocherà a centrocampo anche lui. Troverà spazio anche Vergara, un nostro talento del vivaio. Abbiamo vinto lo scudetto l’anno scorso con questa voglia e abnegazione, cercheremo di difenderlo quest’anno“.

Felice per i ragazzi e per le tre vittorie consecutive.