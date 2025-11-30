Home ->

Copertina Calcio Napoli

Conte avvisa tutti dopo Roma-Napoli: segnale chiaro alla squadra

di

Il Napoli vince ancora. Con l’importante successo di misura sulla Roma di Gian Piero Gasperini, i partenopei raggiungono il Milan in vetta alla classifica della Serie A, ottenendo la terza vittoria consecutiva. Nel post-partita ha parlato del match e del momento positivo Antonio Conte. Le sue parole ai microfoni di DAZN.

Conte nel post-partita: “Momento di difficoltà, tutti devono sacrificarsi”

Antonio Conte è intervenuto dopo la partita vinta contro la Roma ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla pausa durante la sosta.

“La pausa durante la sosta? In Premier è una cosa normale, l’ho fatto sia al Chelsea sia al Tottenham, non dovevo nemmeno chiederla. Da ora in poi lo farò sempre, per staccare, per riposare e avendo uno staff preparatissimo, posso affidare la squadra a loro”.

Sul match di stasera.

“Venire a Roma e fare una partita di autorità e personalità come la nostra stasera non era semplice. Ho chiesto questo ai ragazzi e lo hanno fatto. Viviamo un momento di difficoltà viste le defezioni e questa cosa durerà ancora per un po’. Spero non accada ancora altro ma la squadra ha risposto alla grande al cambio modulo, dovuto a queste assenze. Molti mi hanno detto che McTominay lì è sacrificato ma oltre essere un centrocampista box to box, in questo frangente ci serve lì. Oggi ho messo Elmas al posto di Hojlund, ma giocherà a centrocampo anche lui. Troverà spazio anche Vergara, un nostro talento del vivaio. Abbiamo vinto lo scudetto l’anno scorso con questa voglia e abnegazione, cercheremo di difenderlo quest’anno“.

Felice per i ragazzi e per le tre vittorie consecutive.

Sono felice per i ragazzi anche perché per noi è un momento da elmetto. Con questo spirito però possiamo fare bene. Abbiamo battuto l’Atalanta, che è una squadra forte, il Qarabag, che è la rivelazione di questa Champions League e oggi la Roma. Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi con questa partita“.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie